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Tahtadan heykeller Külliye’de

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Tahtadan heykeller Külliye’de
Antalya'DA yaşayan, doğadan topladığı odun ve tahta parçalarıyla heykeller yapan Adnan Ceylan, Cumhurbaşkanlığı 'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergiye 6 heykeliyle katıldı.

ERDOĞAN BEĞENDİ
lı sanatçı Adnan Ceylan'ın ağaçtan 6 heykeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Atıktan Sanata' başlıklı sergide yer aldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a heykellerin yapım aşaması hakkında bilgi veren Ceylan, Erdoğan'a sergiyi gezdirdi.

SERGİDEN SONRA KALDI
Adnan Ceylan heykellerinin gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirterek, "Antalya adına orada olmaktan onur duydum. Heykellerimi inceleyen ve serginin açılışını yapan Emine Erdoğan'a bilgi verdim. Kendisi de heykellerimi çok beğendi. Onur duydum" dedi. Sergi bitmesine rağmen heykellerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğunu hatırlatan Adnan Ceylan, "Bir süre daha kalmasını istediler. Ne kadar çok insan görürse o kadar mutlu oluyorum" diye konuştu.
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Tahtadan heykeller Külliye’de
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