Tek celsede 12 yıl 6 ay hapis

Antalya
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market işleten Hasan Bulut'un boğazını keserek gasp yapan Mevlüt Can'a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Antalya
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya market sahibi Hasan Bulut ile tutuklu sanık Mevlüt Can katıldı. Bulut, olayı güvenlik kamerasının görüntüleri eşliğinde anlattı. Can ise bıçaklamak gibi bir kastının bulunmadığını söyledi. İLK DURUŞMADA CEZA VERILDI
Savunmaların ardından mahkeme başkanı savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı sanığın yağma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Verilen kısa aranın ardından mahkeme Müvlüt Can'a 15 yıl hapis verdi. Duruşmadaki iyi hali nedeni ile bu cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. İlk duruşmada mahkum olan Mevlüt Can, yaşadığı kısa süreli şokun ardından jandarma tarafından salondan çıkartıldı.