Torunlarını görmeye gidiyordu

ISPARTA
'DA torunlarını görmeye giderken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Yeni Çünür Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre yeni doğan ikiz torunlarını görmek üzere elektrikli bisikletiyle ilerleyen Yaşar Öztürk, kendisini fark etmeyen belediyeye ait T.K.'nin kullandığı iş makinesi tarafından ezildi. İş makinesinin kadının kurtarılması için geri manevra yapması ise kazanın şiddetini bir kat daha artırdı. Ağır yaralanan Yaşar Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.