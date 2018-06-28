2023 hedefine engel kalmadı Seçimden AK Parti’nin zaferle çıkması en çok Antalya’yı heyecanlandırdı. Yeni dönem, tarımdan turizme her alanda 2023’e kadar atılım devri olacak





ANTALYA UÇUŞA HAZIR

Antalya'nın beklediği en önemli projelerin başında Antalya- İstanbul ve Antalya-Konya hatlarında yüksek hızlı tren geliyor. Hızlı tren hatlarıyla Antalya- İstanbul arası 4.5, Antalya- Ankara arası ise 3 saat olması bekleniyor.



10 ÜNİVERSİTE HEDEFİ

Kenti 12 ay canlı tutmayı hedefleyen projelerin başında da kente 5 yeni üniversite kurularak üniversite sayısını 10'a ulaştırmak var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinden öğrencilerin gelebileceği yeni üniversiteleri kentimize kazandıracağız" dedi ve Antalya'nın sivil dinamiklerinden de bu atılımda destek istedi. Çavuşoğlu'nun duyurduğu bir diğer proje ise 'teknoloji vadisi.' Çavuşoğlu bu projeyi, "Birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir teknoloji şehri kurma projemiz var" sözleriyle duyurdu. Kepez'e yapılacak, içinde değişik liselerin bir arada olacağı 20 okulluk bir kampus ta yeni eğitim tesisleri içinde yer alıyor. 2023 hedeflerinde yılda 2 milyon yaşlı kış turisti ve 1 milyon sağlık turisti hedefleyen Antalya'da heyecanla beklenen bir diğer proje ise şehir hastanesi oldu. Proje daha önce bin yataklı olarak açıklanırken, Bakan Çavuşoğlu ihalesi bu yıl yapılacak projenin ilavelerle bin 500 olarak revize edileceğini duyurdu. Sağlık kampusu şeklinde olacak tesiste ilk etapta 400 yataklı Genel Hastane, 100 yataklı Kalp-Damar Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 150 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, 50 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 200 yataklı Psikiyatri Hastanesi yer alacak.



HAVALİMANI VE LİMAN

ÖZELLIKLE Batı Antalya bölgesini en çok heyecanlandıran projeler ise üçüncü havalimanı ve kruvaziyer liman oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bu iki proje için tarih de verdi. Erdoğan'ın "Batı GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Antalya 'DA seçimin AK Parti iktidarının kesin zaferiyle sonuçlanması ile gözler seçim döneminde ortaya konulan somut vaatlere çevrildi. Projelerin uygulanmasıyla 20 milyar dolarlık Antalya ekonomisinin 2023'e kadar 40 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.Antalya'nın beklediği en önemli projelerin başında Antalya- İstanbul ve Antalya-Konya hatlarında yüksek hızlı tren geliyor. Hızlı tren hatlarıyla Antalya- İstanbul arası 4.5, Antalya- Ankara arası ise 3 saat olması bekleniyor. Eskişehir Burdur -Antalya ve Kayseri-Konya- Antalya hızlı tren hattı ile cumhuriyet tarihinden beri demiryolu hayali kuran Antalya'nın bu hayaline, 'yüksek hızda' kavuşması bekleniyor. Burdur- Antalya-Alanya otoban projesi hayata geçirilecek. Alacabel'de yapımı sürdürülen tünel tamamlanacak. Mersin-Antalya yoluna yapılacak 34 tünelin 15'i bitti. Yol bitince Antalya-Mersin arası 4 saate düşecekKenti 12 ay canlı tutmayı hedefleyen projelerin başında da kente 5 yeni üniversite kurularak üniversite sayısını 10'a ulaştırmak var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinden öğrencilerin gelebileceği yeni üniversiteleri kentimize kazandıracağız" dedi ve Antalya'nın sivil dinamiklerinden de bu atılımda destek istedi. Çavuşoğlu'nun duyurduğu bir diğer proje ise 'teknoloji vadisi.' Çavuşoğlu bu projeyi, "Birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir teknoloji şehri kurma projemiz var" sözleriyle duyurdu. Kepez'e yapılacak, içinde değişik liselerin bir arada olacağı 20 okulluk bir kampus ta yeni eğitim tesisleri içinde yer alıyor. 2023 hedeflerinde yılda 2 milyon yaşlı kış turisti ve 1 milyon sağlık turisti hedefleyen Antalya'da heyecanla beklenen bir diğer proje ise şehir hastanesi oldu. Proje daha önce bin yataklı olarak açıklanırken, Bakan Çavuşoğlu ihalesi bu yıl yapılacak projenin ilavelerle bin 500 olarak revize edileceğini duyurdu. Sağlık kampusu şeklinde olacak tesiste ilk etapta 400 yataklı Genel Hastane, 100 yataklı Kalp-Damar Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 150 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, 50 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 200 yataklı Psikiyatri Hastanesi yer alacak.ÖZELLIKLE Batı Antalya bölgesini en çok heyecanlandıran projeler ise üçüncü havalimanı ve kruvaziyer liman oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bu iki proje için tarih de verdi. Erdoğan'ın "Batı Antalya Havalimanı 'nı 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca Demre'de kruvaziyer liman yapmayı planlıyoruz. Seneye çalışmaya başlıyoruz" açıklaması, başta turizmciler olmak üzere bölge halkını heyecanlandırdı.