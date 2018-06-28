76 kişiye soruşturma

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 'Falezlerdeki park işgalleri ve beton dökülerek inşa edilen plajlarla ilgili iddialar' nedeniyle CHP'li Muratpaşa Belediyesi
'nde yaptığı inceleme tamamlandı. Teftiş Kurulu raporlarına istinaden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Antalya
Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal
, başkan yardımcıları, şube müdürleri ve zabıta memurları dahil 76 kişi hakkında soruşturma izni verdi. YÖNETİCİLER SORUMLU
Teftiş Kurulu'nun, bazı belediye yöneticisi ve çalışanları hakkındaki raporunda, Muratpaşa Belediyesi sınırlarında yer alan Manavoğlu Parkı
'ndaki işgaller ilk sırada yer aldı. Yapı ruhsatı olmayan, yapı ruhsatı alınamayacak yerde bulunan, yapı kullanma izin belgesi olmayan, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan yapı ve işyerlerindeki ticari faaliyetin sonlandırılıp bu yapıların kullanımının engellenmesi, bu görevin yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve sonucuna göre gereğinin yapılmış olması ile ilgili bazı belediye yöneticileri sorumlu tutuldu. 76 KİŞİ İÇİN İZİN ÇIKTI
Rapora göre, bu görevlerin yapılmaması sonucu ticari faaliyette bulunanlar ve buradan gelir elde eden işyeri sahipleri ile işletmecileri adına haksız çıkar sağlandığı vurgulandı. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığından haklarında kapatılma kararı bulunan, mühürleme işlemi ve mühür fekki işlemi yapılmış olan işyerlerinin tekrar faaliyete geçmesi sonrası işlem yapmak için yazılı ya da sözlü emri veya ihbarı bekleyen zabıtalarda soruşturma geçirecek. PLANDA SPOR SAHASI
Müfettişlerin Manavoğlu Parkı'ndaki kaçaklar incelemesi sonunda bölgenin Muratpaşa Belediyesi sınırlarındaki birinci derece sit alanı olduğu, mülkiyet konusu olmayan Erdal İnönü Parkı ve bitişiğindeki, imar planlarında semt spor sahası alanı olarak görünen Manavoğlu Parkı'nda çok sayıda ruhsatsız işletme bulunduğu iddiasını araştırdığı belirlendi. Antalya
Valiliği'nin tahliye kararlarına rağmen yaklaşık 20 yıldır faaliyete bulunan, büfeden restorana dönüşen çoğu kafe, bar ve restoranların; sözleşme sürelerinin dolmasına rağmen yaklaşık 2-3 yıldır tahliye edilerek yıkılmak yerine 'ecrimisil' karşılığı çalıştırıldığı tespit edildi. Sayıştay'ın tahliye istediğine rağmen alandaki işletmelerin ruhsatlandırıldı iddiası da soruşturmaya dahil edildi. GÖREVLERİNİ YAPMADILAR
Raporda kaçaklara karşı işlem yapmayan zabıta, belediye ve yöneticileri için; 'Belediye Başkanı'ndan, İmar ve Şehircilik Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Zabıta Müdürü ve bu müdürlüklerin iş ve işlemlerinden sorumlu başkan yardımcılarından beklenen görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine' dikkat çekilerek soruşturma izni verildiği kaydedildi. İznin Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na ulaşması ile soruşturma başlayacak. İŞTE O İSİMLER
İÇIŞLERI Bakanlığı'nın Teftiş Kurulu raporuna göre soruşturma izni verdiği isimler şöyle: Başkan Ümit Uysal, Başkan yardımcıları Erol İşbilen, Murat Şimşek, Hasan Kaçmaz, Hasan Ali Püskürt, İbrahim Cephaneci, Muzaffer Türe, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Deniz Duğan, Emlak ve İstimlak Müdürü Cebrail Odak, Plan ve Proje Müdürü Ayşe Lale Aktürk, Eski Plan ve Proje Müdürü Burcu Bilgi, Eski Park Bahçeler Müdürü Tekin Feyyaz Yıldırım, Yapı Kontrol
Müdürü Savaş Sorgun, eski Yapı Kontrol Müdür Vekili Mehmet Ali Kurnaz, eski Yapı Kontrol Müdürlüğü Birim Sorumlusu Mustafa Ün, eski Zabıta Müdürü Baykan Uzunoğlu, eski Zabıta Müdür Vekili Gülsüm Güzelarslan, Zabıta Müdürü Metin Taylan Dikmen, eski Zabıta Ekipler Amiri Adnan Kılınç, Zabıta Amiri Abdullah Önöoğlu, zabıta memurları Abdurrahman Tom, Adem Çetiner, Adem Özmen, Ali Bozkurt, Ali Özakçaoğlu, Ali Sertkaya, Ali Solak, Bilal Çayır, Birgül Yiğit Kabaklı, Can Çelebi, Cengiz Yaşar, Durmuş Taştan, Durmuş Ali Gebeş, Emrah Aymelek, Ercan Bozdağ, Ertan Yalçın, Fahri Korkmaz, Hakan Yorgancılar, Halil Uslu, Halit Aybars Eker, Hamdi D. Ulukaya, Hilmi Mehmetoğlu, Hüseyin Gerlevik, Hüseyin Harmancı, İbrahim Öztoklu, İsmail Kanmaz, Mehmet Korkmaz, Mikayil Öztürk, Murat Tekben, Murat Toker, Murat Yılmaz, Mustafa Gökşahan, Mustafa Muzaç, Mustafa Naipli, Mustafa Şimşek, Mustafa Zengin, Nural Dağdelen, Nuri Keskin, Nusret Demirkıran, Okay Sarısu, Osman Hakan, Ömer Sağbaş, Rafet Özkul, Recep Duman, Safı İbanoğlu, Salih Ülker, Salim Özdilek, Savaş Çalık, Ümit Karaçan, Volkan Özdemir, Volkan Eryılmaz, Yasin Şekerci, Yaşar Yörük, Yunus Emre Canbolat, Mustafa Türk, Osman Şahin.