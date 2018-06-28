Antalya’nın dev adamı

Antalya
'DA 8 yaşındayken keşfedilip basketbolun köklü kulüpleri tarafından takibe alındıktan sonra Darüşşafaka'ya transfer olan ve milli takıma kadar yükselen Burak Tuğberk Altıntaş geleceğin basketbolcuları arasında gösteriliyor. 2002 doğumlu ve 2.06 boyunda olan genç yıldız adayı, Hasan Hüsnü Güven ve eşi Özge Güven'in yaptığı il taramasında Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda öğrenim görürken keşfedildi. AY-YILDIZLI FORMA
8 yaşında basketbol okuluna başladıktan sonra 12 yaşındayken köklü basketbol kulüplerinin radarına takılan Tuğberk, Darüşşafaka basketbol altyapı sorumlusu Fikret Doğan'ın gayretiyle Darüşşafaka'ya transfer oldu. 16 yaşındaki sporcu, yaş gruplarında milli takım formasını da başarıyla terletiyor.