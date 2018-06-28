ATB’nin ilk talebi tarımsal envanter

Antalya
Ticaret Borsası (ATB) haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. Başkanı Ali Çandır, yeni kurulacak kabinede Antalya
'dan en az bir bakan görmek istediklerini belirterek, "Güncel ve gerçekçi bir tarımsal envanter sayımının gerçekleştirilmesi ve paylaşılması göreve gelecek bakandan ilk acil talebimizdir" dedi. Çandır, gerek üretimdeki daralma, gerek sektör içi ve dışı depolama nedeniyle patates ve soğan fiyatlarında bir artış görüldüğünü belirterek, "Yeni ürünün çıkmasıyla fiyatlar düşecek" diye konuştu.