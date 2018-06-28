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Azmi ile örnek oldu

’da 12 yaşındayken iki kolu kesilen öğretmen oldu. Kurtuluş, kendi tasarladığı kaşık ve çatallarla yaşamını kolaylaştırıyor

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Azmi ile örnek oldu
Antalya'da 12 yaşındayken elektrik akımına kapılıp iki kolu dirsekten kesilen 40 yaşındaki , rehber öğretmenleri sayesinde psikolojik sorunlarını aşıp kendisi de rehber öğretmen oldu. Kurtuluş, 12 yaşındayken babasına inşaatta yardım ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. İki kolu kesilen Kurtuluş, ailesinin desteğiyle yazmayı öğrendi.

HAYALLERİNE KAVUŞTU
Kurtuluş, iki kolu olmamasına rağmen kendi için tasarladığı kaşık ve çatalları kullanarak yemek yiyebildiğini, kıyafetlerini giyip çıkarabildiğini ve yine kendi tasarladığı bisikleti kullanabildiğini söyledi. Kurtuluş, "Ergenlik dönemimde engelli olmanın getirdiği psikolojik sorunlarla uğraştım. Bu süreci okuldaki rehber öğretmenlerimin desteğiyle atlattım. Mesleğime ilgim o zaman başladı. Kendim gibi engellilere yardımcı olacaktım. Üniversiteyi kazandım ve hayalime kavuştum. Bu bölümde öğrencilere ve ailelerine psikolojik destek sağlıyorum" diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK
BAŞARILI bir eğitim hayatının ardından Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun olan Kurtuluş, Rehberlik ve 'nde görev aldı. Azmiyle herkese örnek olan Kurtuluş, bir süre sonra merkezde Rehberlik Bölüm Başkanı olarak kendisi gibi engellilere ve ailelerine psikolojik destek vermeye başladı.
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Azmi ile örnek oldu
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