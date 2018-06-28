BSK 10 yaşında

Antalya
Başarı Spor Kulübü (BSK), 10'uncu yılını Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 800 davetlinin katıldığı programda unutulmaz görsel bir organizasyonla kutladı. 2008 yılından bu yana amatör ruhu kaybetmeden, profesyonel işler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başarı Spor Kulübü Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Akbaş, "Hedeflerimize her yıl bir yenisini ekleyerek sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İlk günkü heyecanımız hala devam ediyor" ifadelerini kullandı. Spor kulüplerinin sürdürülebilirliği için uzun vadelerde planlar yapmak gerektiğini belirten Akbaş, "Bunun için de sabırlı olmak, hedefe odaklanmak ve çok çalışmayı göze almak çok önemli" dedi.