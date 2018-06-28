DokumaPark’a üç yeni tesis

Antalya
Kepez Belediyesi, Anadolu Oyuncak ve Dokuma Yeşilçam müzelerinin kazandırıldığı Dokuma Park'a, iki müze ile bir modern sanatlar galerisi açacak. Dokuma Fabrikası'nın yemekhane binası 'Modern Sanatlar Galerisi', idari bina 'Bir Zamanlar Antalya
Müzesi', depolar ise Klasik Otomobiller Koleksiyonu Müzesi oluyor. Sanat galerisi ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla 3 binada, özgün mimarisine sadık kalınarak başlatılan restore çalışmalarında sona gelindi. Daha sonra binalarda sergi tasarım, teşhir ve dekorasyon çalışmalarına geçilecek. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanat galerisinde ve müzelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.