Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > DokumaPark’a üç yeni tesis

DokumaPark’a üç yeni tesis

Giriş Tarihi: 28.6.2018
DokumaPark’a üç yeni tesis
Antalya Kepez Belediyesi, Anadolu Oyuncak ve Dokuma Yeşilçam müzelerinin kazandırıldığı Dokuma Park'a, iki müze ile bir modern sanatlar galerisi açacak. Dokuma Fabrikası'nın yemekhane binası 'Modern Sanatlar Galerisi', idari bina 'Bir Zamanlar Müzesi', depolar ise Klasik Otomobiller Koleksiyonu Müzesi oluyor. Sanat galerisi ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla 3 binada, özgün mimarisine sadık kalınarak başlatılan restore çalışmalarında sona gelindi. Daha sonra binalarda sergi tasarım, teşhir ve dekorasyon çalışmalarına geçilecek. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanat galerisinde ve müzelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DokumaPark’a üç yeni tesis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN