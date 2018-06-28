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Emre Akbaba renk verdi

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Emre Akbaba renk verdi
AYTEMİZ 'un yıldız ismi Emre Akbaba, 'da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında tişörtünde bulunan sarı-kırmızı renkler ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Ayrıca birçok Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da takımlarına transfer olması yönünde yıldız isme çağrıda bulunuyor. Emre Akbaba hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni Galatasaray'a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.
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Emre Akbaba renk verdi
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