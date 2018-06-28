Geleceğin şampiyonları

Antalya
'NIN Aksu Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi, muay thai ve kickbox antrenmanı yapan sporcuları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. BAŞKAN SELVI INANIYOR
Sporun tüm dallarında olduğu gibi muay thai ve kick boksta da en önemli şeyin disiplin ve çok çalışmak olduğunu dile getiren Mehmet Selvi, "Sporcularımızın geleceğinden oldukça umutluyuz. Eminim ki çok yakında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında onların elde ettikleri başarılara da şahit olacağız. Zaten bu başarıların meyvelerini yavaş yavaş alamaya başladık. Bizim, sporcularımıza olan inancımız tam" dedi.