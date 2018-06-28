Köpeğini ölüme terk etti

Antalya
'DA, üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan, camları kapalı, kapıları kilitli otomobilde saatlerce aç-susuz bırakılan köpek, polis tarafından kurtarıldı. Yat Limanı'ndaki varyantta, önceki gün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis, pazartesi akşamından beri park halindeki otomobilden şüphelendi. Üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan otomobili inceleyen polis, arka koltuktaki köpeği görünce büyük şaşkınlık yaşadı. 108 LIRA CEZA KESILDI
Polis, camı kapalı, kapısı kilitli otomobilde bitkin haldeki 'terrier' cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin camlarını güçlükle açan polis, sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanı kucaklayarak, araçtan çıkardı. Çevredeki restoranlardan su ve yiyecek temin eden polis, köpeği besledikten sonra Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teslim etti. Sürücüsü tespit edilemeyen araç çektirilerek 108 lira ceza kesildi.