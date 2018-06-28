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Mezarlığı tahrip insafsız bulundu

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Mezarlığı tahrip insafsız bulundu
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ölen bir kişiye ait mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazan kişi yakalandı. Şüpheli, tahrip edilen Bülent Suser'e ait mezarın yanındaki mezara defnedilen A.M.'nin yeğeni çıktı. Suser'e ait mezarın taşı sökülürken, yanına bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzerine 'Siz böyle ederseniz, ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin' yazılmıştı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Olayın ardından polis ekipleri, tahrip edilen mezarın yanında defnedilen A.M.'nin yeğeni R.İ.'yi gözaltına aldı. R.İ. ifadesinde mezarı tahrip edip, tehdit içerikli mesajı da kendisinin yazdığını itiraf etti. R.İ. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğ
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Mezarlığı tahrip insafsız bulundu
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