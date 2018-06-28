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Ölüm tatilde yakaladı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Ölüm tatilde yakaladı
Antalya'NIN Manavgat ilçesinden 'nın Beyşehir ilçesine yaz tatilini geçirmek üzere giden 15 yaşındaki , kaza kurbanı oldu. Ailesi ile birlikte Manavgat'ta oturan Ahmet Gül, yaz tatilini geçirmek üzere büyükannelerinin yanına gitti. Bisikleti ile çarşıya alışverişe giden Ahmet Gül, Beyşehir- Akseki karayolunun 3. kilometresinde Bademli Mahallesi yol ayrımında bir aracın çarpmasıyla yola savruldu. Dikiz aynası ve ön kaput aksamı olay yerinde kalmasına rağmen kaçan otomobil şoförü, 42 BDN 21 plakalı araç ile birlikte olay yerinden 50 kilometre uzaklıkta, Derebucak ilçe merkezinde yakalandı. Otomobil sürücüsü H.Z. gözaltına alınırken olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Gül'ün cansız bedeni Beyşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen ölen gencin yakınları da sinir krizi geçirdi.
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Ölüm tatilde yakaladı
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