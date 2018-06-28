Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Otomobil işyerine girdi

Otomobil işyerine girdi

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Otomobil işyerine girdi
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde taksiyle çarpışan otomobil önce kaldırımdaki trafoyu devirdi, ardından da işyerine girdi. Kaza Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan G.'nin kullandığı 07 LLG 35 plakalı otomobil ile Salih M.U.'nun kullandığı 07 J 0002 plakalı taksi çarpıştı. 07 LLG 35 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle elektrik trafosuna çarparak yıktıktan sonra bir işyerinin önündeki dolaba çarparak işyerine girdi. Kazada yaralanan ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Hakan G. ve Salih M.U.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil işyerine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN