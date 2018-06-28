Otomobil işyerine girdi

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde taksiyle çarpışan otomobil önce kaldırımdaki trafoyu devirdi, ardından da işyerine girdi. Kaza Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan G.'nin kullandığı 07 LLG 35 plakalı otomobil ile Salih M.U.'nun kullandığı 07 J 0002 plakalı taksi çarpıştı. 07 LLG 35 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle elektrik trafosuna çarparak yıktıktan sonra bir işyerinin önündeki dolaba çarparak işyerine girdi. Kazada yaralanan ve ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan
Hakan G. ve Salih M.U.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.