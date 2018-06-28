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Şimşek başlıyor

, 2018-2019 sezonunun startını bugün veriyor. ve ’da kamp dönemini geçirecek olan Şimşek, transferde de hızlandı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Şimşek başlıyor
Süper Lig'de 3'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Aytemiz , yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Turuncu yeşilli ekip 2 gün kendi tesislerinde çalıştıktan sonra 1-14 Temmuz arasında 'da, 17-29 Temmuz arasında ise Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürecek. Alanyaspor, 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan TSYD Ankara Kupası'nda gücünü deneyecek.

İLK TERCİH BREZİLYALI BOBO
Alanyaspor transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Şu ana kadar Eskişehirspor'dan Hasan Ayaroğlu ve Kaan Kanak'ı renklerine bağlayan Alanyaspor'da ilk hedef Brezilyalı futbolcu Bobo. Teknik Direktör Mesut Bakkal, Bobo ile anlaşıldığını, kendisinin Alanyaspor'da oynamak istediğini belirterek "Kulübü ile kendisi görüşüyor. Umarız aramıza katılır" diye konuştu.

DJALMA CAMPOS DA TAMAM
Djalma Campos ile ön protokolü yaptıklarını ve iki taraf arasında hiçbir pürüzün kalmadığını belirten Bakkal, ayrıca savunmanın sağı için düşünülen ismin Baiano olduğunu belirtti. Türkiye'de Kasımpaşa, Konyaspor ve Gençlerbirliği formalarını giyen Djalma Campos, son olarak Yunanistan'ın PAOK kulübünde forma giyiyordu. 31 yaşındaki Baiano ise son olarak İspanya'nın Rayo Vallecano kulübünde oynuyordu.
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