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Trafik 489 can aldı

Antalya, ve Burdur’dason bir yılda meydana gelen larında 489 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda, 16 bin 304 kişi de yaralandı

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Trafik 489 can aldı
Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre Batı Akdeniz şehirleri Antalya, ve Burdur'da 2017 yılında meydana gelen larında 489 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 304 kişi de yaralandı. Yüzde 89,9'u sürücü hatalarından meydana gelen kazalarda ölenlerin yüzde 43.2'si de yine sürücüler oldu. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları en fazla temmuz en az ise şubat ayında meydana geldi.

ANTALYA'DA 346 KİŞİ ÖLDÜ
Antalya'da geçen yıl 40 bin 446 kaza meydana geldiğini kaydeden TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, turizm kentindeki kazalarda 346 kişinin öldüğünü, 11 bin 626 kişinin yaralandığını belirtti.

ISPARTA VE BURDUR
Abdi Öncel, Isparta'da meydana gelen 5 bin 6 kazanın 1481'inin ölümlü ve yaralamalı olduğunu, 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 449 kişinin yaralandığını vurguladı. Burdur'da ise toplam 3 bin 201 trafik kazasının meydana geldiğine işaret eden Öncel, "Bu kazaların 1246'sı ölüm ya da yaralanmaya neden oldu. Kazalarda 74 kişi öldü, 2 bin 229 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
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Trafik 489 can aldı
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