Üniversitede deneylerle yaz okulu

Akdeniz Üniversitesi
tarafından 'Deneylerle Bilim Yaz Okulu Projesi' kapsamında düzenlenen Yaz Okulu, birinci dönem mezunlarını verdi. TÜBİTAK
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen Deneylerle Bilim Yaz Okulu Projesi büyük ilgi gördü. Proje kapsamında gerçekleştirilen pratik etkinlikler ile öğrenciler bir taraftan zihinsel ve motor becerilerini geliştirme imkanı bulurken bir taraftan da bilimin eğlenceli yüzünü tanıma fırsatı buldu. ÖZEL SEÇİLDİLER
7'NCI sınıf öğrencilerinden oluşan özel bir anket ve test uygulanarak seçilen öğrenci grubuna başarılı, bilim öğrenme motivasyonu olan öğrenciler davet edildi. Yaz okuluna Dereköy, Kumköy, Ilıcaköy gibi uzak mesafelerden gelenlerin yanı sıra Göçerler Mahallesi gibi dezavantajlı bölgelerin başarılı öğrencileri, kolej öğrencileri ve ağırlıklı olarak kamu ortaokullarından seçilen öğrenciler ile 1 hafta boyunca deneye dayalı öğrenme süreçleri içeren dersler yapıldı.