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Vakit şimdi vakti

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Vakit şimdi Antalya vakti
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin sonuçlarını coşkuyla kutlayan Antalyalılar, SABAH Akdeniz'e konuştu. Pazar günkü seçimi değerlendiren vatandaşlar, "Şimdi vakti. Projeler yapılacak Antalya kazanacak" dedi.

Taybe Budak (60)
MILLET oynanan oyunları gördü ve ülkemizin bekası için en doğru kararı verdi. Bundan sonraki süreçte 2023 hedeflerine Başkan öncülüğünde yürüyeceğiz.

İbrahim Atay (54)
80'li yıllarda 'ya gitmek zorunda kaldık. O zaman Erdoğan ülkemizi yönetseydi gurbete gitmezdik. Şükür ki 16 yıldır ülkemizde istikrar ve yatırımlar var. Yeni dönemde çok önemli yatırımlar yapılacak.

Hasan Ilısoy (55)
KAZANAN Türkiye ve Antalyamız oldu. Ülkemizde gerçekleşecek projelerden aslan payını alan Antalya olacak. Böylelikle Antalya dünya vizyonunda çok daha fazla söz sahibi olacak.

Merzuka Abdurrahmanoğlu (85)
BU millet geçmişi unutmadığını gösterdi. 80'li yıllarda 'da yaşarken çöp dağları, su kesintileri ve hava kirliliği nedeniyle Antalya'ya yerleşmek zorunda kaldım. Bu günlere bizi Recep Tayyip Erdoğan taşıdı.

Fatma Karaküçük (94)
BIR asıra yaklaşan yaşımla birlikte Türkiye'de birçok şey gördüm. Ekmek, yağ ve tüp kuyruklarında saatlerce bekledim. Allah Erdoğan'dan razı olsun.Türkiye doğru tercih yaptı
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