Vakit şimdi Antalya vakti

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin sonuçlarını coşkuyla kutlayan Antalya
lılar, SABAH Akdeniz'e konuştu. Pazar günkü seçimi değerlendiren vatandaşlar, "Şimdi Antalya
vakti. Projeler yapılacak Antalya kazanacak" dedi. Taybe Budak (60)
MILLET oynanan oyunları gördü ve ülkemizin bekası için en doğru kararı verdi. Bundan sonraki süreçte 2023 hedeflerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde yürüyeceğiz. İbrahim Atay (54)
80'li yıllarda Almanya
'ya gitmek zorunda kaldık. O zaman Erdoğan ülkemizi yönetseydi gurbete gitmezdik. Şükür ki 16 yıldır ülkemizde istikrar ve yatırımlar var. Yeni dönemde çok önemli yatırımlar yapılacak. Hasan Ilısoy (55)
KAZANAN Türkiye ve Antalyamız oldu. Ülkemizde gerçekleşecek projelerden aslan payını alan Antalya olacak. Böylelikle Antalya dünya vizyonunda çok daha fazla söz sahibi olacak. Merzuka Abdurrahmanoğlu (85)
BU millet geçmişi unutmadığını gösterdi. 80'li yıllarda İstanbul
'da yaşarken çöp dağları, su kesintileri ve hava kirliliği nedeniyle Antalya'ya yerleşmek zorunda kaldım. Bu günlere bizi Recep Tayyip Erdoğan taşıdı. Fatma Karaküçük (94)
BIR asıra yaklaşan yaşımla birlikte Türkiye'de birçok şey gördüm. Ekmek, yağ ve tüp kuyruklarında saatlerce bekledim. Allah Erdoğan'dan razı olsun.Türkiye doğru tercih yaptı