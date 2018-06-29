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40 hektar kül oldu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
40 hektar kül oldu
'NIN Seydikemer ilçesinde çıkan da 40 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü. İzzettin Mahallesi Boğaziçi-Dodurga yolu mevkisinde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLEBILDI
Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının faili araştırılıyor.
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40 hektar kül oldu
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