40 hektar kül oldu

MUĞLA
'NIN
Seydikemer ilçesinde çıkan yangın
da 40 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü. İzzettin Mahallesi Boğaziçi-Dodurga yolu mevkisinde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLEBILDI
Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının faili araştırılıyor.