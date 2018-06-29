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’in renkleri

Tur tekneleri ine hizmet vermeye devam ediyor. Antalya Kaleiçi’ndeki 47 tekne sahibi en çok ‘her şey dahil’ sisteminden şikayetçi

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Akdeniz’in renkleri
TURIZMIN başkenti Antalya'ya akın eden yerli ve yabancı turisti uygun ücretle cennet koylara taşıyan tur tekneleri, sundukları günübirlik ya da saatlik gezi imkanıyla in vazgeçilmezi oldu. 'nın eşsiz koylarında yemek ve yüzme molaları veren tur teknelerinden tarifeli, 70-80 kişilik kalabalık gruplara yönelik ya da özel hizmet almak mümkün.

VIP TURLAR DA VAR
Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Lavaşçı, yaklaşık 25 yıldır hizmet verdiklerini söyledi. 47 tekne ile standartlara uygun çalıştıklarını belirten Lavaşçı, "En çok ilgiyi şelale turları görüyor. Ayrıca ailelerin daha çok tercih ettiği VIP turlar var" ifadelerini kullandı. Otellerin 'her şey dahil' uygulamasından olumsuz etkilendiklerini belirten Lavaşçı, "Turistler otellerinden daha fazla çıkar, şehri gezerse, esnafa, dolayısıyla da Türkiye ekonomisine daha çok katkı sağlanır" diye konuştu.
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Akdeniz’in renkleri
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