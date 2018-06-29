Akdeniz’in renkleri

TURIZMIN
başkenti Antalya
'ya akın eden yerli ve yabancı turisti uygun ücretle cennet koylara taşıyan tur tekneleri, sundukları günübirlik ya da saatlik gezi imkanıyla turizm
in vazgeçilmezi oldu. Antalya
'nın eşsiz koylarında yemek ve yüzme molaları veren tur teknelerinden tarifeli, 70-80 kişilik kalabalık gruplara yönelik ya da özel hizmet almak mümkün. VIP TURLAR DA VAR Akdeniz
Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Lavaşçı, yaklaşık 25 yıldır hizmet verdiklerini söyledi. 47 tekne ile standartlara uygun çalıştıklarını belirten Lavaşçı, "En çok ilgiyi şelale turları görüyor. Ayrıca ailelerin daha çok tercih ettiği VIP turlar var" ifadelerini kullandı. Otellerin 'her şey dahil' uygulamasından olumsuz etkilendiklerini belirten Lavaşçı, "Turistler otellerinden daha fazla çıkar, şehri gezerse, esnafa, dolayısıyla da Türkiye ekonomisine daha çok katkı sağlanır" diye konuştu.