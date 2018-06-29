Anlı aydınlattı 2 müebbet çıktı

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde öldürülen Bayram Kireşçi ile ilgili dava sonuçlandı. ATV'de Müge Anlı
'nın gündemde tuttuğu cinayetin katil zanlıları olarak yakalanan 2 kişiden 1'i ağırlaştırılmış müebbet, diğeri ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. CESEDİ BULUNMUŞTU
Fethiye'de 27 Temmuz Salı günü kaybolan ve 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Bayram Kireşci'nin katil zanlıları Fatih A. ile Mustafa A. son kez hakim karşısına çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Müge Anlı'nın Tatlı Sert
isimli programlarında kardeşi Merve Kireşçi ve bazı yakınları katil zanlılarının bulunması için günlerce yayınlara katılmıştı. Merve Kireşçi bu yayınlarda kardeşinin kendisini telefonla aradığını, Mustafa A. ile birlikte olduğunu söylemiş, ardından da kendisinden haber alınamadığını anlatmıştı. Yayın sonrası jandarma olayı derinleştirdi ve Mustafa A. ve Fatih A.'yı gözaltına aldı. Tutuklu sanıklar Mustafa A. ve Fatih A. suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini istedi. Sanık Fatih A., Bayram Kireşçi'yi tasarlamak sureti ile kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken sanık Mustafa A. müebbet hapis cezasına çarptırdı.