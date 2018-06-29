Arkadaş katiline 13 yıl 4 ay hapis

Antalya
'DA tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk
'ü (40) Toptancı Hal Kompleksi'nde öldüren İlyas Ateş (45), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 11 Aralık gecesi tartıştıktan sonra toptancı halde randevulaşan iki arkadaştan İlyas Ateş, Mehmet Öztürk'ün başına iki el ateş edip öldürmüştü. Antalya
5. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti İlyas Ateş'i önce ömür boyu hapse mahkum etti. Heyet, suçun tahrik altında işlendiğini dikkate alarak cezayı 16 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, İlyas Ateş'i 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.