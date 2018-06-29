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Babalık teşekkürü

’da işçi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesine uyup sigarayı bıraktıktan sonra baba oldu. Ertürk sevincini bir gazete ilanı ile paylaştı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Babalık teşekkürü
Antalya'da palet işçisi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesine uyup sigarayı bıraktıktan sonra baba oldu. Küçük yaşta sigaraya başlayan ve günde iki paket içen Kerem Ertürk 4 yıl önce evlilik yaptı. Çocuk sahibi olmak istiyordu ve doktora gitti. Hekimler kendisine yaşının ilerlediğini ve çocuk sahibi olmak için önce sigarayı bırakmasını söyledi. Akşam eve geldiğinde haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara sigarayı bırakma tavsiyesini dinledi ve hemen sigarayı bıraktı.

SONUNDA BABA OLDU
Sigarayı bıraktıktan sonra Kerem Ertürk 8 ay önce baba oldu. Geçtiğimiz günlerde SABAH 'e ilan vererek Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. 8 aylık kızı Ecrin Mina Ertürk'ün resmini de koydu, "Babam sigarayı bıraktığı için ben dünyaya gelebildim. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Her şey sizin sayenizde" dedi. Şimdi işyerindeki arkadaşlarına da sigarayı bıraktırmaya çalışan kerem Ertürk, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Babalık teşekkürü
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