Babalık teşekkürü

Antalya
'da palet işçisi Kerem Ertürk
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesine uyup sigarayı bıraktıktan sonra baba oldu. Küçük yaşta sigaraya başlayan ve günde iki paket içen Kerem Ertürk 4 yıl önce evlilik yaptı. Çocuk sahibi olmak istiyordu ve doktora gitti. Hekimler kendisine yaşının ilerlediğini ve çocuk sahibi olmak için önce sigarayı bırakmasını söyledi. Akşam eve geldiğinde haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara sigarayı bırakma tavsiyesini dinledi ve hemen sigarayı bıraktı. SONUNDA BABA OLDU
Sigarayı bıraktıktan sonra Kerem Ertürk 8 ay önce baba oldu. Geçtiğimiz günlerde SABAH Akdeniz
'e ilan vererek Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. 8 aylık kızı Ecrin Mina Ertürk'ün resmini de koydu, "Babam sigarayı bıraktığı için ben dünyaya gelebildim. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Her şey sizin sayenizde" dedi. Şimdi işyerindeki arkadaşlarına da sigarayı bıraktırmaya çalışan kerem Ertürk, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.