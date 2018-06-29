Başkanların seçim karnesi

Antalya
'DA
seçim sonuçlarında
en dikkat çekici detayların
başında, son yerel
seçimlerde kazanan partilerin,
ilçelerinde kan kaybetmesi
oldu. Düşüş özellikle
1 Kasım 2015 seçimlerine
oranla kıyaslandığında çok
dramatik oldu. CHP'DE DÜŞÜŞ YAŞANDI
5 merkez ilçe analiz edildiğinde CHP'nin ortalama yüzde 5 kan kaybettiği dikkat çekti. CHP'li Ümit Uysal
'ın görevde olduğu Muratpaşa'da, CHP'nin 7 Haziran 2015'te 45.7 ve 1 Kasım 2015'te 46.9 olan oyları, bu seçimde 40.9'a kadar geriledi. CHP'li Muhittin Böcek
'in görev yaptığı Konyaaltı'nda da CHP'nin oy oranı 48-50 seviyesinden 44.4'e kadar düştü. CHP'li Turgay Genç'in yerel yönetimde iktidar olduğu bir diğer ilçe olan Döşemealtı'nda da CHP'nin oy oranı 29'dan 25'e kadar indi. MANAVGAT İLE ALANYA
En dikkat çekici kaybı yaşayan ilçelerin başında ise nüfus bazında ilk 5'e giren Alanya ve Manavgat geldi. CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yönetimde olduğu Manavgat'ta, CHP'nin oyları 31-32 seviyesinden, 28.7'e düştü. Alanya'da ise düşüş daha sert yaşandı. Alanya'da 7 Haziran seçimlerinde 28.9'a ulaşan MHP oyları, 1 Kasım'da 22'ye, 24 Haziran
2018 seçimlerinde ise yüzde 13.4'e kadar düştü. İlçede MHP'nin kaybı 15 puana ulaştı. MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başarısızlığı oy dağılımına da yansıdı. Kepez ilçesinde ise çok farklı bir tablo ortaya çıktı. CHP'nin bölgede etkin olan HDP'yi desteklemesi ve barajı aşmasını sağlaması nedeniyle özellikle AK Parti'nin oylarını düşürmesi gözlerden kaçmadı.