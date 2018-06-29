Çiftçiye erteleme müjdesi

Antalya
'DA, bu yıl özellikle batı ilçelerinde dolu ve fırtınadan zarar gören çiftçilerin borçları, Resmi Gazete
'de yayımlanan kararla 1 yıl ertelendi. Antalya
'da, bu yılın ilk aylarında Kemer ilçesinde, geçen ay da Kumluca, Demre ve Finike ile Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde etkili olan dolu, şiddetli fırtına ve yağış nedenli afetler yüzünden seralar ve tarım arazilerinde ciddi ölçüde zarar meydana geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla çeşitli afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri
'ne olan borçlarının 1 yıl ertelenmesine, yine düşük faizli kredi kullandırılmasına karar verildi. 2017'YE KADARDI, 2018'E UZADI
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "2017'de afetten zarar gören çiftlerimiz için bir erteleme söz konusuydu. 2017'nin sonuna kadardı. 2018'de de Antalya'da afetler yaşanmıştı. Çiftçilerimizin en azından Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarının ertelenmesi talebi vardı. Bu talepleri hükümetimize ilettik ve bununla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2018 yılı içerisinde afetten zarar gören çiftçilerimizin borçları ertelendi" dedi.