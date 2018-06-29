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Motosiklet can yakıyor

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Motosiklet can yakıyor
Antalya'nın ilçesinde motosikletin araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, D400 Karayolu Çakalderesi kavşağında kavşaktan dönen Turan Yaman'ın kullandığı 07 FLK 33 plakalı hafif ticari araca, istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Can Asmakaya'nın kullandığı 32 AAG 758 plakalı motosiklet çarptı. savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Asmakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer araçlar beklerken motosikletin kırmızı ışıkta geçtiği ve diğer kavşaktan dönen araca çarptığı görüldü.
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Motosiklet can yakıyor
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