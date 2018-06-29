Motosiklet can yakıyor

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde motosikletin hafif ticari
araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, D400 Karayolu Çakalderesi kavşağında kavşaktan dönen Turan Yaman'ın kullandığı 07 FLK 33 plakalı hafif ticari araca, Antalya
istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Can Asmakaya'nın kullandığı 32 AAG 758 plakalı motosiklet çarptı. Kazada
savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Asmakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer araçlar beklerken motosikletin kırmızı ışıkta geçtiği ve diğer kavşaktan dönen araca çarptığı görüldü.