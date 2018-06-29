Seçim gecesi gözaltıları

Antalya
'DA, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy çuvallarının adliyeye getirilişinde olay çıkarıp gerginliğe yol açtıkları, bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. ERDOĞAN'A HAKARET Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 24 Haziran seçimlerinde sayılan oyların çuvalla Antalya Adliyesi'ne getirildiği sırada adliye önünde bekleyen iki grup arasında yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamalarıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.