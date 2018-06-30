25 bin CHP’li ikna edilecek

AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş
, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni basın toplantısı ile değerlendirdi. Partilerinin Antalya
'da yüzde 35'lik bir tabanının oluştuğunu söyleyen Taş, artık Antalya'nın AK Parti'nin kalesi olduğunu belirtti. AK Parti'nin 2002'de yüzde 21 olan oy oranının 2007'de yüzde 34.2'ye, 2011'de yüzde 39.3'e ulaştığını hatırlatan Taş, dev yatırımları 2002'de Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya ile tanıştırdıklarını ifade etti. AK PARTİ'NİN KALESİ
Antalya'da AK Parti'nin 7 Haziran 2015 seçiminde yüzde 34.94 oy aldığını hatırlatan Taş, "Bu seçim de yüzde 34.7 oy aldık. Haziran seçimlerinde aldığımız oyun altına düşmedik. Bu bizim taban oyumuzdur. Artık Antalya AK Parti'nin kalesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. 1 Kasım 2015'e oranla ise 6 puan kayıp olduğunun altını çizen İbrahim Ethem Taş, "1 Kasım seçimlerinde daha önce AK Parti'ye hiç oy vermemesine rağmen AK Parti'ye oy verenler vardı. Bu seçime oranla yaşanan düşüşün nedenlerini mahalle mahalle araştıracağız" diye konuştu. Seçimde AK Parti'den yeni kurulan İyi Parti'ye yüzde 2 kayma olduğunu da vurgulayan Taş, "İyi Parti bir takım cemaatleri arkasına aldı. Biz sadece halkımızı arkamıza aldık" dedi. Yeni kabinede Antalya'nın bakanlık beklentisi olduğunu vurgulayan Taş, şunları söyledi: "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun görevine devam etmesini bekliyoruz. Bir de bakan yardımcısı beklentimiz de yüksek. Çavuşoğlu için formül bulunabilir. Çavuşoğlu'nun bakan olmasının önündeki engel çözülebilir." MURATPAŞA TAKTİĞİ
MURATPAŞA ve Konyaaltı'nda CHP'nin önde olmasına rağmen, AK Parti'nin şansının sürdüğünü anlatan Taş, "Biz daha önce Muratpaşa'yı 2 bin 800 oyla kaybettik. Amacımız Muratpaşa ve Konyaaltı'nda belediye başkan adayımızı ve meclis üyelerini belirleyip mahalle ve denklemine memleket dengesine bakacağız. Sahada iyi bir çalışmayla, 25 bin CHP'liyi ikna ettiğimiz zaman Muratpaşa'yı kazanıyoruz. Antalya hizmete göre oy veriyor. Gönlünü kazanırsanız oyunu alırsınız Konyaaltı'nda mevcut başkan ilk olarak Anavatan Partisi'nden seçildi. Sonra eğilim CHP'ye döndü. Erken aday göstermeyi genel merkeze ilettim. Çalışıp en iyi sonucu alacağız. Normal şartlarda ocak ayında adaylar açıklanır ama ben Genel Merkez ile görüşüyorum. Kasım ayında adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz. Sahada erken çalışmayı hedefliyoruz. İki ilçede iddialıyız" şeklinde konuştu.