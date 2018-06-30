Canavar yollarda

Antalya
'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde meydana gelen 4 trafik kaza
sında, 1'i Alman, 3'ü Suriyeli olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Manavgat'taki ilk kazada Antalya
Caddesi'nde yürüyen Alman kadın turiste, yaya geçidinde Hüseyin Yeniçer'in kullandığı 06 GU 424 plakalı otomobil çarptı. İlçedeki diğer kazada ise Serik ilçesi yönüne seyreden Suriyeli Basel Resul'un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Hasan D. yönetimindeki 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan D. ile yanındaki Hatice D, diğer aracın sürücüsü Resul ve aynı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 Suriyeli yaralandı. ZİNCİRLEME KAZA
Manavgat'taki üçüncü kazada ise otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı
'na götüren Ahmet Demir'in kullandığı 07 ABN 609 plakalı tur minibüsü tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 LY 539 plakalı otomobile, ardından Osman Kara idaresindeki 07 ABC 586 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araçlar, sinyalizasyon direklerine çarpıp devirdikten sonra refüje çıktı. 07 LY 539 plakalı otomobil sürücüsü ile aralarında bir bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. KAŞ'TA KAZA: 2 YARALI
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde motosiklet ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Gömbe Yaylası'ndan Kaş istikametine seyreden Mehmet Dolaz (18) yönetimindeki 07 Z 3194 plakalı motosiklet, önceki gün Sütleğen Mahallesi'nden Gömbe Yaylası'na seyreden R.C yönetimindeki 07 SEN 20 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kask takmadıkları belirlenen sürücü Mehmet Dolaz ile yolcusu Özcan Ceylan ağır yaralandı. Durumu ağır olan Özcan Ceylan Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.