Esrar aracına baskın

Antalya
'DA narkotik ekipleri kente uyuşturucu getiren araca yaptıkları şok baskında 16 kilo esrar ele geçirdi. Araçta 'Boncuk'isimli narkotik köpeği ile yapılan aramanın ardından S.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen
2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu bulunduğu öğrenilen Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde de bir eve baskın düzenledi. Baskında 3 kilo esrar ile satışta kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgi olarak A.F. ve Kırgızistan uyruklu N.K. gözaltına alındı.