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Hayata iz bıraktı

Fotoğraf sanatçısı Çamkesen, ‘Hayata Bıraktığı İzler’i sergisinde paylaştı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Hayata iz bıraktı
Antalya'da 23 yıldır fotoğrafçılık sektöründen hizmet veren Yılmaz Çamkesen tarafından farklı zamanlarda oluşturulan 'Hayata Bıraktığı İzler' portre fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 'da 1995 yılında mesleğe fotoğrafçılık alanında başlayan Yılmaz Çamkesen'in gözünden farklı zamanlarda oluşturulan 'Hayata Bıraktığı İzler' portre fotoğraf sergisi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve sanatseverlerin katılımıyla beğeniye sunuldu.

DERE'YE SÜRPRİZ
AÇILIŞTA Yılmaz Çamkesen, portre fotoğrafları değişik zamanlarda kendine özgü bakış açısı ile oluşturduğunu söyledi. 15 Temmuz'a kadar açık kalacak sergide Yılmaz Çamkesen, Dere ve sanatseverlere fotoğraflar hakkında bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından Çamkesen, Dere'ye portre fotoğrafı takdim etti.
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Hayata iz bıraktı
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