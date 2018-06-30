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İş kadınları için girişimcilik fırsatı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
İş kadınları için girişimcilik fırsatı
Antalya'DA Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKGİM), , İŞKUR ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından yeni iş kurmak isteyen kadınlara girişimcilik eğitimi verildi. Dört gün süren girişimcilik eğitimi sonunda belge almaya hak kazanan girişimci kadınlara düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi. AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Figen Sayın, girişimci kadınların eğitim almasına katkı sağlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.
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