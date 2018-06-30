Kalbi çantasında

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar
Cerrahi Servisi'nde geçtiğimiz Mart ayında Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmek üzere olan 7 yaşındaki Ramazan Türk
'e yapay kalp takıldı. Türk, çevresindeki insanların kalbini sırtında taşıdığını görünce inanmak istemediklerini söylerdi. Küçük Ramazan, yapay kalbi ile dans bile edebildiğini belirtti. AKCIĞERE BASKI YAPIYORDU Antalya
'nın Döşemealtı ilçesi Mustafa Ayşe Akman İlköğretim Okulu 2'kinici sınıf öğrencisi Ramazan Türk, öksürük şikayeti ile 6 ay önce Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada bronşit teşhisi konularak hastaneye yatırıldı. Yapılan tüm tedaviye rağmen hastalığı iyileşmeyen Ramazan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde Ramazan'ın kalbinin büyüdüğü ve akciğerine baskı yaptığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Servisi'ne yatırılan Ramazan Türk organ nakli sırasına alındı ve Türkiye genelinde kalp bağışı yapılması beklendi. Ramazan'ın geçen sürede nefes alması zorlaşınca bu kez yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Ancak bir türlü kalp bulunamadı. EĞITIMINE DEVAM EDEBILIYOR
Prof. Dr. Ömer Beyazid, Ramazan Türk'ün artık yaşamının sonuna geldiğini görünce son çare yapay kalp nakli
yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz Mart ayında Prof. Dr. Beyazid tarafından Ramazan'a yapay kalp nakli yapıldı. Beş kuruş para ödemeden yapay kalple hayatına devam eden ve sağlığına kavuşan Ramazan, okuluna da kaldığı yerden devam etti. Küçük çocuk sınıfını teşekkürle geçti. HER TÜRLÜ AKTİVİTE
YAPAY kalbi ile yaşama kısa sürede alışan Ramazan Türk hiçbir aktiviteden geri kalmıyor. Sabah kalkınca annesi Mülki Türk, Ramazan'ın kalbini çantasına koyuyor ve sırtına asıyor. Ramazan gün boyu kalbi sırtındaki yapay kalbi ile dolaşıyor, 3 yaşındaki kardeşi Sümeyye, ablaları Eda ve Zelal ile birlikte günün büyük bir bölümünü oynayarak geçiriyor. Yapay kalbinin olmasının hiçbir zorluğu olmadığını belirten Ramazan Türk, "Sabah olduğu zaman annem kalbimi çantama koyuyor, ben sırtıma alıyorum. Parklarda oynuyorum, dans edip şarkı söylüyorum. Yani yapay kalbimle uçabilirim. Çevremdeki insanlar kalbimi sırtımda olduğunu görünce inanmak istemiyorlar" dedi. SON ANA KADAR KALP BEKLENDİ
NAKLI gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Beyazid, Ramazan'a normal kalp nakli yapmak istediklerini ancak bulunmadığını söyledi. Uygun kalbin bulunması için son ana kadar beklediklerini de belirten Prof. Dr. Beyazid, "Kalp çıkmayınca yapay kalbe karar verdik. Ramazan kısa sürede sağlığına kavuştu. Kalp bulunması halinde normal kalp nakli yapacağız" diye konuştu.