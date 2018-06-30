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Ölüm uykusuna yattı

’dan ’daki ailesinin yanına giden Elif Canlı, 6 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu. Jardarma şüpheli bulunan ölümü araştırıyor

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Ölüm uykusuna yattı
Antalya'DAN tatil için çocuklarıyla memleketi 'a giden Elif Canlı (28), tuvalete gitmek için gece yarısı uyanan 6 yaşındaki kızı ile annebabası tarafından yatağında ölü bulundu.

KIZI UYANDIRAMADI
Elif Canlı, 3 ve 6 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte Ramazan Bayramı öncesi ailesinin yaşadığı memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Yıkıklar mevkisine gitti. Kızlarına pizza yapıp birlikte yedikten sonra uyuyan Canlı, gece 03.00 sularında tuvalete gitmek için yatağından kalkan kızı tarafından ölü bulundu. Küçük kızın dedesi ve anneannesine haber vermesinin ardından eve çağırılan sağlık ekipleri, genç kadının kalbinin durduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümü şüpheli bulunan Elif Canlı'nın son yediği pizza dilimlerinden örnekler alındı. Jandarma, cumhuriyet savcısının talimatıyla uyuduğu yer yatağındaki yastık kılıfını, kullandığı battaniyeyi ve kıyafetlerini üzerlerinde zehirli madde olup, olmadığının araştırılması için Kurumu'na gönderdi. Acı haber üzerine genç kadının eşi de 'dan Erzurum'a gitti. Elif Canlı'nın cenazesi, Ulubağ Mahallesi'nde toprağa verildi
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