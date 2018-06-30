Renkli açılış

Antalya
Büyükşehir Belediyesi 'Yaz Spor Okulları'nın 2018 yaz dönemi törenle başladı. Açılış töreninde jimnastik sporcularının renkli gösterisi büyük beğeni topladı. Genç yeteneklerin birbirinden zor akrobatik hareketleri uzun süre alkış aldı. Açılış töreninde gençlerin sevgilisi Çağatay Akman da muhteşem bir konser verdi. Akman söylediği şarkılar ile gençlere eğlence dolu saatler yaşattı. 19 İLÇEDE 35 BRANŞTA ANTALYA
Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen Yaz Spor Okullarında, 8-15 yaş arasındaki sporcular futbol, basketbol, voleybol, hentbol, aikido, atıcılık, artistik jimnastik, atletizm, badminton, boks, ritmik jimnastik, bisiklet, bocce, eskrim, golf, güreş, hokey, halter, judo, kano, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, oryantiring, satranç, tekvando, tenis, triatlon, wushu, yelken olmak üzere 35 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. 19 ilçede gerçekleşecek yaz spor okullarında alanında uzman 400 antrenör de öğrencilere eğitim verecek.