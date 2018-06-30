Şimşek hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yapılan ilk toplantının ardından sahaya inen turuncu yeşilli ekibin antrenmanını Başkan Hasan Çavuşoğlu da izledi. Teknik Direktör Mesut Bakkal kadroda çok fazla oynama yapmadan istedikleri oyuncuları da alarak sezona başlayacaklarını ve amaçlarının geçen sezondan daha iyisi olduğunu söyledi.Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Alanyaspor, dış transferde de iki yabancı oyuncuya birden imza attırdı. Angolalı sağ kanat futbolcusu Djalma Campos ve Brezilyalı sağ bek Wanderson Sousa Carneiro (Baiano) ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandı. Yunanistan'ın Paok takımından transfer edilen Campos ve son olarak İspanya'nın Rayo Vallecano takımında forma giyen Baiano, kendilerini turuncu yeşilli yapan imzaları Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle attı. Daha önce Kasımpaşa, Konyaspor ve Gençlerbirliği'nde forma giyen yeni transferlerden Djalma Campos ise, "Türkiye'ye yeniden döndüğüm için ve takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu. Baiano da Alanya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Futbolcular olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın hedefine ulaşmasını sağlayacağız" dedi.BAŞKAN Hasan Çavuşoğlu, her iki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek "Bugün itibariyle dış transferimiz 4'e çıktı. Forvet bölgesinde eksiğimiz var. Önümüzdeki günlerde 2 transfer daha yapacağız. Djalma Campos'un transferinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Bonservis sorunu da bakan bey tarafından çözüldü" dedi.TAKIMçalışmalara başlarken Alanyaspor yönetimi de boş durmadı. Şimşek, kadrosunu 2 önemli oyuncu ile güçlendirirken iç transferde de iki imza birden atıldı. İç transferde sözleşmeleri sona eren futbolculardan Taha Yalçıner ve Ufuk Ceylan ile 2'şer yıllık sözleşme yeniledi. İki futbolcu da Alanyaspor forması giymekten mutlu olduklarını belirtip çıtayı daha yüksek tutan takıma katkı koymak istediklerini söyledi.