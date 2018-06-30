Telefon hırsızına hapis cezası çıktı

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu'nun cep telefonunu çalıp satan hırsıza 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi. 2 Aralık 2013 tarihinde önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili ve Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı olan Ayşe Türkmenoğlu, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ni denetledikten sonra dönüş yolunda bir petrol istasyonunun tuvaletinde cep telefonunu unutmuş, kendisinden sonra tuvalete giren Yonca A., telefonu alarak satmıştı. İz sürerek telefona ulaşan polis, Yonca A.'yı da Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan Yonca A.'ya 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yonca A. cezaevi'ne gönderildi.