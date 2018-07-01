150 metreden zipline heyecanı

Antalya
LYA'DA turistler havuzların tadını çıkartıyor. Su parkının en çok ilgi gören etkinliklerinin başında ise zipline geliyor. Antalya
kent merkezindeki Aqualand Su Parkı içine kurulan 150 metre uzunluğundaki zipline'i deneyenler tutkunu oluyor. Şelaleli havuz, çocuk havuzu ve dalga havuzunun üzerinden geçen çelik halata güvenlik ipiyle bağlanan turistler, kendilerini boşluğa bırakıyor. ADRENALİN
Hızla kayarak dalga havuzunun kenarındaki bitiş noktasına ulaşan tatilcilerin çığlığı, su parkının dört bir yanından duyuluyor. Bir tur inişin 20 lira olduğu zipline, adrenalini sevenlerin ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. Zipline yapanları havuz içinden izleyenler ise eğlenceye ortak oluyor. Zipline etkinliğini uzaktan izlemeyi seçenler ise güneşlenip havuza giriyor.