AK Parti’den teşekkür turu

AK
Parti Burdur
İl Teşkilatı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ndeki başarıdan dolayı 11 ilçeye teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlere AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik Yasin Uğur ve 3'ncü sıra milletvekili adayı Emine Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ile Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı katıldı. Başkan Mengi, kısa sürede il, ilçe, belde ve köylerde gerçekleştirilen özverili seçim çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Mengi, "Vatandaşımız artık kendilerine dokunan ve hizmet getiren kişileri mecliste görmek istiyor. Gece gündüz çalışarak Burdur'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel bir seçim süreci geçirdik. Son derece sağduyulu bir şekilde gerçekleşen seçim çalışmalarımızda 7'den 70'e herkesi kucakladık. Sandık başına giderek tercihi ne olursa olsun vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.