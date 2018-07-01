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Akrep zımba gibi

Yeni sezon öncesi sporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Akrep zımba gibi
Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Memorial Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolüne Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Souleymane Doukara, Nazım Sangare, Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik, Harun Alpsoy, Kenan Horiç ve Oğuz Mataracı katıldı.

TAKIM SAĞLAM
KULÜP doktoru Burhanettin Çalım'ın da eşlik ettiği sağlık kontrollerinde Antalyasporlu futbolcular sağlam çıktı. Sağlık kontrollerinin 3 Temmuz Salı günü sona ereceği açıklandı.
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Akrep zımba gibi
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