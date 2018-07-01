Akrep zımba gibi

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üper Lig'de mücadele eden Antalya
spor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Memorial Antalya
Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolüne Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Musa Nizam, Souleymane Doukara, Nazım Sangare, Ozan Evrim Özenç, Yusuf Çelik, Harun Alpsoy, Kenan Horiç ve Oğuz Mataracı katıldı. TAKIM SAĞLAM
KULÜP doktoru Burhanettin Çalım'ın da eşlik ettiği sağlık kontrollerinde Antalyasporlu futbolcular sağlam çıktı. Sağlık kontrollerinin 3 Temmuz Salı günü sona ereceği açıklandı.