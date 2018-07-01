Hadiye’yi kim kaçırdı

Antalya
'nın Aksu ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi kadından 12 gündür haber alınamıyor. İşe gidiyorum diyerek evden çıkan ve iş yeri önünde zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen kadının bulunması için eşi ve annesi gözyaşları içerisinde yardım istedi. ORTADAN KAYBOLDU
Aksu'nun Atatürk Mahallesi'nde eşi Mustafa ve Yaşar Kaçar (7), Zeliha Kaçar (11), Hacer Kaçar (12), Seyhan Kaçar (14) olmak üzere 4 çocuğu ve annesi ile birlikte yaşayan 33 yaşındaki Hadiye Kaçar, 18 Haziran günü Altınova Mahallesi'nde bulunan iş yerine gitmek üzere evinden çıktı. Öğlen saatlerinde eve gelerek çocuklarını doktora götürecek olan Kaçar, akşam olmasına rağmen evine dönmeyince kuşku arttı. ANNENİN GÖZYAŞLARI
Eşi Mustafa Kaçar ve annesi Sultan Kaya kızlarını aramak için iş yerine gitti. Hadiye Kaçar'ın kamera görüntülerinden bir arabaya bindirilerek götürüldüğünü öğrenen eş ve anne, polise giderek şikayetçi oldu. 4 çocuk babası Mustafa Kaçar, iş yerinin güvenlik kameralarında eşinin zorla bir arabaya bindirilirken gördüğünü iddia etti. Kızının bulunması için feryat eden anne Sultan Kaya, "Ben çocuğumu istiyorum. Allah rızası için yardım etsinler" dedi. ZORLA KAÇIRILDI IDDIASI
Hadiye Kaçar'ın eşi Mustafa Kaçar ise çalışanlardan birinin eşinin gönüllü gittiğini birinin de zorla kaçırıldığını söylediğini belirterek, "Eşimi zorla bir araca bindirilirken gördüm. Eşimi sürüklüyorlar. Polis, 'Bizden haber bekleyeceksin' dedi. Eşimin bulunmasına istiyorum" diye konuştu.