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lı vekiller mazbatalarını aldı

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Ispartalı vekiller mazbatalarını aldı
ISPARTA'DA 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Milletvekili olarak seçilen isimler törenle mazbatalarını aldı. Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile İP milletvekili Aylin Cesur mazbatalarını İl Seçim Kurulu üyelerinin elinden aldı. AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in Ankara'da bulunması sebebiyle mazbatası AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'a takdim edildi. Zabun, "Milletimizin vermiş olduğu karar başımızın tacı" dedi.
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Ispartalı vekiller mazbatalarını aldı
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