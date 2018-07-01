Kadınlar başarıyor

Antalya
LYA Büyükşehir Belediyesi, açtığı açılan, okuma yazma, işaret dili, anne çocuk eğitimi ve ahşap boyama kurslarıyla kadınları eğitiyor. Ünsal Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi'nde açılan kursları başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi. İŞ SAHİBİ OLUYORLAR
Merkezde ayrıca sosyo- ekonomik düzeyi düşük ailelerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımları da sağlanıyor. 4 ay süren okuma yazma, işaret dili, anne çocuk eğitimi ve ahşap boyama kurslarını başarı ile tamamlayan 60 kadın kursiyer sertifikalarını aldı. Kadınlar, yaptıkları ürün ve eserleri sergileme imkanı da buldu. Aile eğitim merkezi aracılığı ile meslek öğrenen kursiyerler, yaptıkları ürünler sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor.