Kaş renklendi

Antalya
'nın Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet Alanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje AK Parti Antalya
Milletvekili Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımı eşliğindeki yürüyüşe ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. Açılış töreni etkinlikleri kapsamında halk oyunları gösterileri yapıldı, resim ve fotoğraf, el sanatları ve köy ürünleri sergileri açıldı. BARIŞ KULAÇLARI
Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, festivalin ilçenin uluslararası tanıtımını yapmak ve Türk turizmindeki payını yukarı çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Başkan Halil Kocaer, Meis'ten başlayacak yarışla yüzücülerin 7.5 kilometrelik parkuru geçerek Kaş'a geleceğini belirterek, "Türkiye- Yunanistan dostluğu ve Kaş-Meis dostluğu için barış kulaçları atılacak" diye konuştu. TURİZM MARKASI GÜÇLENECEK
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Kaş'ın turizm markasının güçlenmesi açısından yapılacak Batı Antalya Havalimanı'nın ilçenin çevresine değer kazandıracağını söyledi. Kaş'a 200 milyon lira yatırım yapıldığına değinen Türel, ilçeye yapılması düşünülen projeleri anlattı.