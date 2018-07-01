Kirazın patronları

BURDUR'UN
Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yetiştirilen kiraz, kendine özgü aroması sayesinde Avrupa ve Çin'den talep görüyor. Yeşil doğası ve serin iklimiyle dikkati çeken Yeşilbaşköy, kiraz üretimiyle öne çıkıyor. Daha önce belde olan köyde üretimine yaklaşık 20 yıl önce başlanan kiraz, bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldi. BİN KİŞİNİN EKMEK KAPISI Burdur
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Oktay Darcan, yaklaşık bin 500 nüfuslu 630 haneli köyde 150 bin kiraz ağacının bulunduğunu söyledi. Köydeki bir çok aiAntalya
eçimini kirazdan sağladığını anlatan Darcan, "Köyümüz tek başına ilimiz gayri safi milli hasılasına 40 milyon liranın üzerinde katkı sunuyor. Köyümüzden bin civarında insan kirazdan ekmek yiyor" dedi. AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Darcan, "Bu bölgede yetişen kirazımızın yüksek kaliteli ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı köyümüz, özellikle Antalya'daki ihracat firmalarının önemli bir bahçesi olmuş durumda. Hasat zamanı Antalya'dan önceden gelip bu bahçelerimizi rezerve ederler. Bu köyde üretilen kirazlarımız AB ülkelerine gönderiliyor ancak son yıllarda Çin kapısının da açılmasıyla köyümüz önemli ihracat merkezlerinden biri oldu" diye konuştu. GÜZEL AMA ZOR
Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer de her yıl yaklaşık 900 ila bin ton arasında kiraz üretimi yapıldığını belirtti. Kirazın birçok ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Koçer, "Üretilen kirazın ortalama 600 tonu yurt dışına kalan 400-500 tonu da iç pazara gönderiliyor" ifadelerini kullandı. Üretici Hasan Erdem ise 600 ağacının olduğunu, yılda 15 ton kiraz elde ettiğini, ancak masraflı ve güzelliğinin yanında zorluğu olan bir işi olduğunu kaydetti.