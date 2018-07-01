Matematiği ‘doğal’ yoldan öğrendiler

AKDENİZ
Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Hayatımızdaki Matematik: Tarım' projesi ile ortaokul öğrencileri matematiği doğada uygulamalı olarak öğrendi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gabil Adilov ve proje ekibi Doç. Dr. Gültekin Tınaztepe, Doç. Dr. Sinem Sezer Evcan, Dr. Öğretim Üyesi Sevda Barut, Dr. Öğretim Üyesi Serap Kemali, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Eken, Batem Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Antalya
ve Isparta
'dan ortaokul 7. sınıf öğrencilerine eğitim verdi. HER ALANDA VAR
Eğitim çalışmalarında, matematiğin tarımsal üretimde nerede kullanıldığı, dikim öncesi tarla hazırlama, ekim ve dikim süreci gibi uygulamalar gösterildi. Proje ile öğrenciler matematiğin hayatın her alanında ne kadar önemli olduğunu keşfetti.