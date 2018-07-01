Antalya
LYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sağlık düşmanları ile mücadele ediyor. Zabıta, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmalarının üzerinde sineklerin gezdiği, içi kirli su ile dolu leğenlerde saklandığı belirlendi. CEZAİ İŞLEM
Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. 500 kilo midyeye el koyularak imha edildi. Ayrıca midye yapımında kullanılan malzemeler ve 1 adet merdaneli çamaşır makinesi ile 1 adet ocağa el koyuldu. Üretim yapan kişilere ise cezai işlem uygulandı.