Şifa merkezi olduk

Turizmi 12 aya yayma ve geliri artırma hedefinin en önemli aktörü olan 'sağlık turizminde' Antalya
son yıllarda önemli mesafe kat etti. Antalya
, şifa arayan binlerce yabancı hastanın umut merkezi oldu. 2017'de sağlık turizmi için şehre gelen hastalar ve Antalya'da tatil sırasında sağlık hizmetlerinden yararlanan turist sayısı 45 bini geçti. 2018 yılının ilk 5 ayında da bu sayı 11 bini buldu. İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Sağlık turizminde en büyük payı özel hastaneler alırken, son yıllarda kamu hastanelerinde de bu alanda ciddi bir atılıma geçti. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimiyle Antalya'ya kazandırılan sağlık turizmi fuarı Hestorex, önemli iş birliklerinin yapılmasına imkan sağladı. Antalya, sağlık turizminde İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi. POTANSİYELİMİZ VAR ANTALYA
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, turistin sağlığı konusunda uzun yıllara dayanan deneyim ve alt yapıya sahip olan Antalya'yı sağlık turizmi alanında da dünya çapında marka yapmayı hedeflediklerini söyledi. Hülür, "Antalya, helikopter ve obez ambulansı, onkoloji tanı ve tedavi merkezleri, kemik iliği ve genetik tanı ve tedavi merkezi ve sualtı hekimliği gibi özellikli sağlık hizmeti imkanlarına sahip. Sunulan bu hizmetler yabancı hastaların tercih nedeni oluyor" dedi. SAĞLIK TURİZMİ ATAĞI
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, fakültenin yılsonunda yeni yerine taşınmasıyla mevcut binanın sadece sağlık turizmine ayrılacağını açıkladı. Bünyelerinde farklı dilleri bilen personel istihdamına hız verdiklerinin vurgulayan Prof. Er, "Antalyalı olmuş yerleşik yabancı uyruklu vatandaşlarımız ile temaslarımızı arttıracak ve tanıtımlara hız vereceğiz. Uluslararası fuarlara katılıyoruz. Yurtdışından direkt sağlık turizmine yönelik geliş-gidiş bağlantılarını sağlayacağız" diye konuştu. Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde 75 ülkeden hastaya tedavi hizmeti verdiklerin belirten Er, "Yabancı hastalarımız genellikle Antalya'ya yerleşmiş veya tatil için gelmiş kişilerden oluşuyor. Hedefimiz yurt dışından gelişleri de arttırmak" ifadelerini kullandı. GÖZ VE DİŞ İLK SIRADA
SAĞLIK turizmi branşlara dağılımında ise ilk sırada, göz, diş, ortopedi, beyin cerrahi, kardiyoloji, tüp bebek uygulamaları, onkoloji, plastik cerrahi, transplantasyon, diyaliz ve saç ekimi geliyor. Ayrıca fizik tedavi hastaları ve bakıma ihtiyacı olan ileri yaş grubu turist hastalardan da son dönemde talep arttı. Yabancılardan en çok talep ise diş tedavinde geliyor. Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ağırladığı yabancı hasta sayısının 5 bine ulaşması dikkat çekiyor.